Euroopa uus põgenikeseadus: ümberjagamine ja 20 000 eurot trahvi inimese kohta

Bloomberg kirjutab, et neljapäeval suutsid Euroopa Liidu ministrid kokku leppida uues põgenikeseaduses. Rootsi migratsiooniminister Maria Stenergrad ütles, et reeglid lepiti kokku selles osas, mis puudutab riikide õiguseid migrantide vastuvõtmisel ja tagasisaatmisel. Samuti lepiti kokku, et Euroopa Liit peab toetama neid riike, mis on põgenikega rohkem kimpus.