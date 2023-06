Elering avas uue kõrgepingeliini, mis tõstab varustuskindlust riskistsenaariumite korral

Ühenduse rekonstrueerimisel oli suur roll ka Läti kolleegidel, kes ühenduse Lätis asuvad ajaloolised õhuliinid samuti õigeaegselt rekonstrueerisid. «Mul on hea meel, et koostöös Eleringi kolleegidega sai Eesti-Läti esimene elektriühendus vaatamata tarneraskustele õigeaegselt valmis ja ma olen kindel, et selle projekti järgmine oluline osa – teise Eesti-Läti ajaloolise ühenduse uuendamine jätkub plaanipäraselt ja see annab meile võimaluse sünkroniseerida Balti riikide elektrisüsteemid edukalt Mandri-Euroopaga,» ütles Läti süsteemihalduri AST juhatuse esimees Gunta Jēkabsone.

Lisaks sellele, et poolele teele on jõutud ajalooliste Eesti-Läti ühenduste rekonstrueerimisega, on olulise verstapostini jõudnud ka Mandri-Euroopa sagedusalaga liitumiseks vajalike sünkroonkompensaatorite ehitus. Eestisse tuleb neid kokku kolm – Püssi sünkroonkompensaatorjaam töötab, Kiisa sünkroonkompensaatori hoone on valmis ja suuremad seadmed paigaldatud ning ka Viru jaama ehitus on alanud. Töös on ka veel hulk väiksema mahuga objekte ja IT- ning juhtimissüsteeme.