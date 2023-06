Asi ametlik: euroliit libises majanduslangusesse

Tehniline majanduslangus tähendab, et Euroopa Liidu majandus langes kaks kvartalit järjest. Täpsemalt tabas majanduslangus Euroopa Liidus euroala riike, vahendab Politico.

Esimese kvartali numbrite järgi langes euroala majandus 0,1%. See langus oli küll väike, aga probleem seisnes majandusinimeste jaoks selles, et veel aprillis ennustasid eksperdid euroalale 0,1-protsendist majanduskasvu. Kasvu aga ei tulnudki.

15. juunil leiab aset järgmine Euroopa Keskpanga kohtumine, millest on oodata järjekordset intressimäärade tõstmist. Praegu on kuue kuu euribor, millega suur osa pangalaene seotud on, 3,7% tasemel.