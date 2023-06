Euro muutub rootslaste jaoks üha ahvatlemaks

Rootsi statistikaameti kolmapäeval avaldatud küsitlus näitas, et 30,6% hääletaks euro kasutuselevõtu poolt. Kuigi 50,5% on endiselt kroonist loobumise vastu, on toetus ühisrahale nüüd kõrgeimal tasemel alates Euroopa võlakriisi algusest rohkem kui kümme aastat tagasi.

Rootsi valuuta väärtuse pidev langus on muutnud imporditud kaubad kallimaks ja kuigi see on suurendanud eksporditööstuse kasumit, on see tekitanud ka muret, et kodumaistel tootjatel ei ole piisavalt stiimuleid optimeerimiseks ja pikaajalise konkurentsivõime suurendamiseks.

«Mul on hea meel näha, et Rootsi rahaliiduga ühinemise hoog kasvab,» ütles Cevian Capitali asutaja Christer Gardell Bloombergile, kes on olnud üks häälekamaid euro kasutuselevõtu toetajaid.

«On väga ilmne, et marginaalseid valuutasid karistatakse tohutu allahindlusega valuutamaailmas, kus domineerivad USA dollar ja euro.» Gardell lisas, et Rootsi hääl ei ole piisavalt vali Euroopa Liidu küsimustes, kuniks Rootsi ei liitu euroga.

Poliitiline soov on siiski piiratud, sest ainult üks parlamendipartei, nimelt liberaalid, on aktiivselt propageerinud eurole üleminekut. Kuna liberaalid on Rootsi kolmeparteilises valitsuskoalitsioonis väikseim partner, ei ole nende üleskutse uurida võimalikku liikmelisust valuutablokis veel saanud alliansis toetust.

Rootsi valijad lükkasid 2003. aasta rahvahääletusel euro kasutuselevõtu tagasi ja avalik arvamus on olnud rahaliiduga liitumise suhtes selgelt negatiivne pärast seda, kui 2010. aastate alguses tabas mandrit võlakriis.