Tallinna börsi dividendisaak on aasta-aastalt aina kasinam

Paraku ei ole tegemist erandliku aastaga, kus börsiettevõtted maksid vähem dividende, vaid see on juba mitmeaastane trend.

Kõige enam maksid põhinimekirja ettevõtted dividende aktsia kohta 2018. aasta majandustulemuste eest – kokku 4,49 eurot aktsia kohta. Järgnevatel aastatel on dividendisadu järjest kahanenud ja seda vaatamata asjaolule, et vahepeal on börsi põhinimekirja lisandunud kaks dividendimaksjat: Coop Pank ja Enefit Green.