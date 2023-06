Investorid võtsid Apple’i kauaoodatud virtuaalprillid vastu leigelt

«Paistab, et tegemist on suurepärase ja võimeka seadmega,» ütles The Wall Street Journalile riskikapitalist Matthew Ball, kes on kirjutanud ka raamatu metaversumist. Samal ajal toonitas ta, et see on seitse korda kallim Meta seadmest Quest 3. Lisaks on seitse korda odavamad ka TikToki emafirma ByteDance virtuaalprillid, makstes alla 500 dollari. Siiski on oodata, et 2025. aastal tuleb Apple turule odavamate virtuaalprillidega, senikaua on tegu lihtsalt nišitootega, mis ei ole kõigile kättesaadav.