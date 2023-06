Eelmise aasta detsembris tegi Transpordikütuste Ühing riigile ettepanekud, kuidas Vedelkütuse Seadust muuta, et turuosalistele tekiks õigusselgus selles osas, missugused on rakendatavad karistusmeetmed, kui kütusetarnijad ei täida oma seadusest tulenevat taastuvenergia tarnekohustust. Seni pole riik veel seadust muutunud – oleme seda meelt, et see võiks kiiremas korras toimuda.