Koduotsijad tunnevad taas kodulaenude vastu huvi

«Kui aprillis olid koduostjad oodatust loiumad, siis mais tekkis läbimurre ning hoolimata korterite keskmise ruutmeetri hinna kasvust tehti tehinguid rohkem. Taotluste arvu kasv lubab arvata, et ka juuni tuleb koduostjate seas aktiivne,» kommenteeris mai tulemusi Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter.

Koduostjate seas on Jonna Pechteri sõnul uus trend lepingu sidumine kõige lühema võimaliku perioodi ehk 3 kuu Euriboriga ning võrreldes aastataguse ajaga on märgatavalt langenud just 12 kuu Euriboriga seotud lepingute osakaal.