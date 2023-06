Juustu võib süüa pool aastat pärast «parim enne» tähtaega

«Kui inimene muretseb, et poes soodushinnaga müüdava juustu «parim enne» tähtaja lõpuni on nädal, siis tegelikult võib julgelt osta. Lihtne reegel on, et kõvad ja vähem niiskust sisaldavad juustud säilivad pehmetest kordades kauem,» selgitas Eesti esimese toidupäästmise poe Sumena asutaja Oliver Sebastian Lamp.

«Avamata pakendis või korrektselt hoiustatult võib kõvasid juuste nagu Parmesan või Pecorino külmkapis hoides tarvitada kuni pool aastat pärast «parim enne» tähtaja ületamist. Kõvasid juuste ei peagi tegelikult külmkapis säilitama, aga seal püsivad need siiski kauem värsked ja ei kuiva ka ära. Kui kõvale juustule on tekkinud seistes näiteks heledad kristallid, siis see pole hallitus, vaid kaltsiumi kristallid, mis on täiesti normaalne ja ohutu,» ütles Lamp.

«Poolkõvasid juuste nagu Emmental, Gouda, Havarti või Edam on pärast tähtaega ohutu süüa kaks kuni neli nädalat. Pehmed juustud nagu Ricotta, Brie, Camembert, Feta või kreemjuustud aeguvad kiiremini ning nende puhul on see aeg nädal-kaks. Nuusutades ja maitstes saab lihtsalt aru, kas need on veel värsked,» ütles Sumena asutaja.

Oliver Sebastian Lampi sõnul peaks juustu säilitama kas originaalpakendis või vahapaberis ning pigem mitte toidukiles, sest see kiirendab kuivamist ning hoidma tooretest ja kiirestiriknevatest toiduainetest nagu värske liha eraldi riiulil.