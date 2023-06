GRAAFIK ⟩ Vjatšeslav Leedo firmad raskustes: mitmes ettevõttes kaotavad töö pooled inimesed

«Sellepärast me alustasimegi saneerimist, et saada oma raskustest üle. Lootuses, et ettevõte saab edasi töötada,» rääkis Leedo Kadi Raadiole.

Ettevõtete omanik Vjatšeslav Leedo ütles juba märtsikuus ERR-ile, et sealiha hinnatõus, koroonaepideemia ja eelmise aasta elektrihinna tõus on viinud lihatööstuse keerulisse seisu. Eelmiste aastate majandusaruanded räägivad ka Leedo osalusega firmades miljonite eurode suurustest laenukoormustest ja võlgadest.

Töötukassa kommunikatsioonijuht ütles Geeniusele, et puithoonete tootmisega tegelevas Saare Erekus on koondamise põhjuseks töömahu vähenemine ning tellimuste kadumine.

Saaremaal mittesoodsad tingimused äri tegemiseks

Kadi Raadiole antud kommentaaris lisas ka Leedo, et kuna tööstus on töökohtade hoidmise eesmärgil jäetud saarele, on see ka rohkem eraldatud ja töö on raskem kui suurte keskuste juures.