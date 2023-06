Päikeseelektrit tuleb hulgaliselt juurde, kuid võrk pigistab

Tugevdused tuleb mõnikord teha teises geograafilises punktis võrreldes liitumise kohaga. Näiteks kui keegi tahab liituda Saaremaal suurema elektrijaamaga, tuleb võrku tugevdada teatud kohtades mandril. Iga liitumisega seotud muudatuste väljaselgitamiseks tuleb teostada keeruline arvutus, mis näitabki ära võrgu tugevdamise vajaduse.

«Eestis kehtib seaduse tasemel paika pandud põhimõte, et liituja maksab kinni kõik tema liitumisega seotud kulud. Kui konkreetse liituja elektrijaama liitumiseks on vaja võrku võimsamaks ehitada, et tema toodetav elekter võrku ära mahuks, siis kannab vastavad kulud see konkreetne liituja,» selgitas Köster.

Konkurents tiheneb

Eestil riiklik eesmärk on enne 2030: aastat taastuvenergia tootmist mitmekordistada ning see tähendab, et lisanduma peab nii päikese- kui tuuleelektrijaamu ning eeldatavalt vähemalt üks meretuulepark. Taastuvenergia ambitsioonikas eesmärk tähendab ka seda, et parkide arendajate vahel on tihedam konkurents ning ettevõtteid lisandub.

«Enefit Greenil on väga hea arenduskogemus ja selge kasvuplaan aastani 2026: meie eesmärk on suurendada Enefit Greeni taastuvenergia tootmisvõimsust neljakordseks ja me tegutseme selle alusel,» ütles Lend.

Praegu on Enefit Green avamas Eesti esimest tuule- ja päikese hübriidparki Lüganuse vallas ning Eestis on ehituses Baltikumi suurim taastuvenergeetika ala, kuhu samuti rajatakse nii tuule- kui ka päikesepark.

«Tahame olla osa Eesti üleminekust taastuvenergiale ning tuua uusi võimsusi turule nii kiiresti kui võimalik,» märkis Lend.

Euroopa raha tuleb appi

Elering on saanud Euroopa Liidult teatud konkreetse toetuse taastuvenergia liitmise soodustamiseks. Investeerime mõne lähema aastaga lisaks oma rahale ka 30 miljonit Euroopa raha ja see projekt tekitab juurde ligi 300 megavatti täiendavat liitumisvõimsust, seda peamiselt Lääne-Eestis.

Eleringi võrguga liituvad suured tootjad, kelle elektrijaamade võimsused ulatuvad enamasti kümnetesse megavattidesse. Väikesed tootjad liituvad jaotusvõrguga, enamasti Elektrileviga, ja ka seal kehtib sama loogika, et kui jaotusvõrk tahab juurde saada liitumisvõimsust Eleringi ülekandevõrgus, siis peab ta kulud kinni maksma.

Iga konkreetse liitumise ettevalmistus kestab ülekandevõrgus mitu aastat. Lisaks erinevatele ettevalmistustele, tuleb konkreetse liituja soovide täitmiseks vajalikud ehitustööd tellida riigihankega, millele järgneb liitumispunkti ja võimalike võrgutugevduste ehitus.