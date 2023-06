Hotellid tühjad ⟩ Tallinna hotellide sissetulek on vähenenud

EHRL-i tegevjuhi Killu Maidla sõnul on võrdlus just 2019. aastaga oluline, kuna see oli viimane piirangutevaba aasta enne koroonapandeemiat ja Ukraina sõja algust.

«Numbrite võrdlemisel ei saa unustada, et kulud on tõusnud sellel perioodil ligi kolmandiku võrra ja paljudel majutusasutustel on lisandunud pandeemiaaegselt võetud laenude teenindamise kohustus,» ütles Maidla.

Maidla sõnul õnnestus tänavu jaanuarist aprillini hotellidel keskmiselt saavutada juba 2019. aastaga võrreldavaid müügitulemusi.

«Nüüd on see trend muutunud,» nentis Maidla. «Samas tulevad statistikaameti andmed maikuu kohta alles juulis, kuid majutussektori jaoks üliolulisi otsuseid langetatakse valitsuses praegu. Kindlasti on tähtis selliste otsuste puhul toetuda värsketele andmetele ja kasutada andmeid, mida erasektoril on pakkuda.»

Lisaks majutusettevõtetele on ka restoranid teavitanud kohalike külastajate vähenemisest, mis näitab Maidla hinnangul selgelt, et Eesti inimestel ei jää igapäevaste kulutuste kõrvalt enam raha, et lubada endale meelelahutust ja puhkust.

EHRL-i tegevjuht lisas, et jooksvast statistikast on näha, et just kohalikud inimesed on oma külastusi väga järsult vähendanud, mis kiire inflatsiooni tingimustes on arusaadav.

«Suvi tuleb hooajaliselt töine, kuigi mitte nii positiivne, kui me oleks lootnud. Seevastu järgnev sügis, tühjenevad toad ja suurenevad kulutused muu hulgas ka laenuintresside maksete osas annavad põhjust muret tunda,» nentis ta.

Maidla kinnitas, et turismi kiire taastumine on loomulikult sektoris kõigi soov ja turismiettevõtted teevad praegu ränka tööd taastumiseks ja maailmaturul teiste sihtkohtadega konkureerimisel.