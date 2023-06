Tagasilöök ⟩ Grab2Go aktsiate märkimine valmistas suure pettumuse

Ta tunnistas, et kapitali kaasamine on olnud antud turuolukorras eeldatust keerulisem ja teadlikkuse tõstmine nende tootest ja teenusest oleks saanud kapitali kaasamise protsessis olla parem.

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 12. juunil või sellele lähedasel kuupäeval. Grab2Go kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolses kauplemissüsteemis First North, esimeseks kauplemispäevaks on 13. juuni või sellele lähedane kuupäev.