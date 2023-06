Eesti päikeselektriturule tuleb pakkujaid juurde

Mirova on Prantsusmaal loodud investeerimisfond, mis on investeerinud rohkem kui 330 energiavaldkonna projekti, millega on Euroopas ja Aasias loodud 6,5 gigavatti uusi elektri tootmisvõimsusi. Euroopa ühe mõjukama taastuvenergia, salvestustehnoloogiate ja madala süsinikuheitega transpordi investori rolli arendamiseks läbi uute investeeringute kaasas energiasiirde fond hiljuti täiendavad 1,6 miljardit eurot. Mirova ja sidusettevõtted haldavad kokku 29 miljardi euro väärtuses investeeringuid ja 3,4 miljardi euro väärtuses taastuvenergia kättesaadavust parandavaid investeeringuid.