Veel üks indikaator peegeldab majanduse kehva seisu

Kütusemüüjate esindusorganisatsiooni Eesti Transpordikütuste Ühingu hinnangul näitab 10-protsendiline hulgimüügi vähenemine, et teatud sektorites hakkab majanduslangus mõjutama oluliselt ka kütusetarbimist.

Ühingu tegevjuht Mart Raamat märkis, et ainult tanklamüüki vaadates võib jääda ekslik tunne, et majanduses on justkui kõik korras.

«Valdavalt eraisiku ostujõust sõltuv mootoribensiini tarbimine on viimastel kuudel olnud suurem, kui möödunud aastal. Samas ei saa unustada, et eelmise aasta aprillis-mais oli mootoribensiin 20 senti kallim kui sel aastal – loomulikult avaldas kõrge kütusehind teatavat mõju ka tarbimisele, eriti just vähem teenivate inimeste puhul,» selgitas Raamat.

Suures osas ettevõtluses kasutatava diislikütuse tanklamüük tõusis mais samuti 4 protsenti – tanklamüügi kasvu vedasid tavapäraselt piirimaakonnad.

«Kuigi veosemahud maanteel on märgatavas languses, siis diislikütuse jaemüük püsib ikka kasvutrendil. Transiidikoridoridel asuvate Valga- ja Pärnumaa tanklamüük on aasta esimese viie kuu jooksul kasvanud 11 protsenti, mis näitab, et korjame ikka veel riigikassasse dividende õige otsuse eest hoida diislikütuste aktsiisimäär naabritega võrreldes konkurentsivõimelisena,» kiitis kütusesektori esindaja riiki õigete maksupoliitiliste otsuste eest.

Maksu- ja tolliameti andmed näitavad siiski, et diislikütuse hulgimüük on kogu aasta võrdluses seni olnud 19 protsenti väiksem, kui 2022. aastal. Raamatu hinnangul peegeldab see keerulist olukorda teatud majandussektorites.

«Hulgimüügi korras tarnitakse kütust suurtööstustele, kes kasutavad seda näiteks oma tootmistehnoloogia töös hoidmiseks. Lisaks on suurteks tarbijateks metsandus, ehitussektor ning kaevandused, kus spetsiaalsed raskemasinad arvestatavas mahus diislikütust kasutavad,» ütles Raamat.

Raamat tõi samuti välja, et Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kes suurtarbijatele kütuse aktsiisisoodustusi ei rakenda.