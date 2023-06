Ettevaatust, broneerimistasu: ostja kaotab sellest igal juhul

Eestis äri alustav e-resident Sergiy Grushko otsis Tallinnas perele sobivat maja ja leidiski selle prestiižse kinnisvarabüroo Uus Maa pakkumiste seast. Pea 100-aastane maja oli kenasti renoveeritud ja maakler kinnitas ostjale, et kui ilmnevadki varjatud puudused, siis nende eest kaitseb teda seadus. Grushko tahtis kohe maja ära osta ja et sellest mitte ilma jääda, maksis kiiresti ka broneerimistasu. Ta jäi ootama, millal notar lepingu ette valmistab, et saaks selle siis allkirjastada.