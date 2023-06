VIDEO ja FOTOD ⟩ Puidust teed: Imaveres paigaldati pilootprojektina osaliselt roheasfalt

«Keskkonnahoiu teemadel on taristuvaldkond täna pigem veel lapsekingades. Ometi on võimalusi loodussäästlikumalt tegutsemiseks väga palju ja ligniini kasutamine asfaltsegus on üks nendest. Kombineerides asfaltbetooni tootmisel taastuvatest allikatest pärinevaid toormeid nagu ligniini ja mittefossiilset päritolu biokütuseid, on võimalik neutraliseerida suurem osa asfaltbetooni tootmiseks õhku paisatavast süsinikdioksiidist ning tänu sellele saamegi süsinikuneutraalse roheasfalti,» ütles Verstoni juht Veiko Veskimäe pressiteates.