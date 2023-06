Ekspert: üksikaktsiatesse investeerides on võimalus inflatsiooni võita

Statistikaameti andmetel oli aastases võrdluses THI (tarbijahinnaindeks) tõus aprillis 13,5 protsenti, millest enam kui neljandikule on võimalik kaitset saada ilma suurema vaevata.

SEB pakub aastase tähtajalise hoiuse intressimääraks neli protsenti, millega ollakse ka turu parimate pakkujate seas. Deposiite saavad avada kõik kliendid, olenemata varade mahust ning kuni 100 000 euro ulatuvad hoiused on tagatud ka Eesti riigi poolt.

Võlakirjadega saab kaitset poole inflatsiooni vastu

Madalaimat kaitset võlakirjade seas pakuvad investeerimisjärgu eesotsa jäävad Euroopa riikide paberid, mis hetkel kauplevad hinnatasemel, kus võlakirju tähtajani hoides on võimalik investoril teenida sarnast tootlust Eesti pankade poolt pakutud deposiitidega. Küll aga on selleks vaja koostöös kliendihalduriga sõlmida finantsturgude kliendileping ning omada keskmisest suuremat varade mahtu kuna enamik võlakirju on noteeritud 100 000 euro suuruse nominaaliga.

Jaekliendil on võimalik kaubelda kõrgema riskitasemega, kuid ka kõrgema tootlusega Balti pabereid, mille pakutava intressimääraga on võimalik katset saada enam kui poole inflatsiooni eest. First Northi turul on klientidel võimalik leida ka pabereid, mille praeguselt hinnatasemelt võlakirja tähtajani hoidmisel on võimalik teenida ka kahekohalist tootlust.

Üksikaktsiatega oleks investoritel olnud võimalus hea õnne korral ka inflatsiooni võita.