Briti naftahiiu reklaamikampaania keelati ära

Keeld puudutab Bristoli bännerit, TV-reklaami ning ettevõtte Youtube’i kanalis avaldatud videot, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Need kõik avaldati 2022. aastal ning reklaamide eesmärk oli suurendada teadlikkust Shelli toodetest kampaanias «Suurbritannia on puhtamaks energiaks valmis».

«Alates elektrisõidukite laadimisest koduse taastuvenergiani, Shell pakub tarbijatele rohkem madala süsnikuheitmega valikuid ning aitab suunata Suurbritannia energiaüleminekut,» kõlas ühe ettevõtte reklaami sõnum.

Reklaamistandardite amet (ASA) teatas teisipäeval, et jõudis uurimise tulemusena järeldusele, et reklaamikampaania paneb inimesi ettevõtte puhtasse energiasse tehtud investeeringuid ülehindama. ASA kinnitusel vajab tarbija lisainfot mõistmaks, et suurem osa Shelli ärist tugineb siiski keskkonda kahjustavatel fossiilsetel kütustel.

2050.aastaks süsinikuneutraalsuse sihiks seadnud Shell on «lühinägeliku» otsuse pärast mures. «Me ei nõustu ASA otsusega, mis võib Suurbritannia taastuvenergia poole liikumist pidurdada,» lausus ettevõtte pressiesindaja. Ta lausus, et inimesed teavad hästi, et Shell toodab naftat ja gaasi, kuid paljud ei tea, et firma investeerib kõvasti ka madala heitmega energiatesse, nende seas üks briti suurimaid elektriautode laadimise võrgustikke.

Grupp AdFree Cities märkis, et SAS otsus saadab energiafirmadele jõulise sõnumi, et rohepesu reklaame Suurbritannias enam ei taluta. Nad kutsuvad Suurbritannia seadusandjaid üles fossiilsete kütuste reklaame keelama. «Maailma suurimad saastajad ei tohi reklaamida, et nad on rohelised, samal ajal kui nad ehitavad uusi naftaühendusi ning rafineerimistehaseid. Kuid otsus ei ole piisav,» lausus kaebuse esitanud Adfree Cities’i direktor Veronica Wignall.