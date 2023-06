Skeletoni superakud jõuavad vesinikulaevale

TECO 2030 äriarendusdirektor Fredrik Aarskogi sõnul tahavad nad Skeletoni tehnoloogiat kasutada süsteemi optimeerimiseks. «Vesinikkütust kasutaval alusel toodetakse kogu energia kütuseelemendis ja kõige optimaalsem on tarnida see energia otse ajamisse. Olugi, et sellises olukorras pole ka laevas vajadust suure energiasalvetusvõimekuse järele, on tegu süsteemi timmimiseks hädavajaliku komponendiga,» selgitas Aarskog, lisades, et Skeletoni lahendus on odavam, ohutum ja kestlikum kui näiteks tavaliste liitiumioonakude kasutamine.