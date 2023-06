Riik võttis laenu: intressideks kulub ligi 170 miljonit eurot

Arvestades, et kokku emiteeris Eesti võlakirju 500 miljoni euro ulatuses, tuleb riigil igal aastal intressideks maksta 18,09 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi teatel on lunastustähtajani 9 aastat ja 121 päeva, mistõttu ulatub intresside kogukulu üle 168 miljoni euro.

Rahandusministeeriumi teatel on praegune turuolukord riigile raha laenamiseks sügisest soodsam. «Kuigi referentsintressimäär, mille suhtes võlakirju hinnastatakse, on eelmise aasta oktoobriga võrreldes samal tasemel, siis marginaalid on langenud. Kokkuvõttes tähendab see täiendavalt emiteeritud võlakirjade jaoks madalamat intressimäära,» teatas ministeerium