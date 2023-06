Eesti riigi pikaajalise võla intress jäi napilt alla euribori

Rahandusministeeriumi teatel on praegune turuolukord riigile raha laenamiseks sügisest soodsam. «Kuigi referentsintressimäär, mille suhtes võlakirju hinnastatakse, on eelmise aasta oktoobriga võrreldes samal tasemel, siis marginaalid on langenud. Kokkuvõttes tähendab see täiendavalt emiteeritud võlakirjade jaoks madalamat intressimäära,» teatas ministeerium