Suur kinnisvaraarendaja siseneb üürikorterite turule

Kuigi eluasemeturul on näha ajutist müügimahtude vähenemist, pole Bonava sisenemine üüriturule seotud üleüldise turu müügimahtude vähenemisega. Ettevõtte tegevjuhi Taavi Soormi sõnul on olnud huvi arendada uut ärisuunda juba pikemat aega.

«Näeme Bonavas, et Põhjamaade ja Baltikumi elukondliku kinnisvara turg liigub järjest rohkem Kesk- ja Lääne-Euroopa mudeli suunas, kus kodu ostmise kõrval on üha populaarsem just pikaajaline eluaseme üürimine. Paraku on päris uut üürikinnisvara Eesti turul pigem vähe, kuigi huvi selle vastu on olemas,» rääkis Soorm.