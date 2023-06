Lidl juurdehindlustest: iga müüja võib vabalt valida, kui suure marginaaliga ta tooteid oma kauplustes müüb

​ Lidl avas mullu märtsis Eestis esimesed kauplused, kuidas on esimene aasta uuel turul läinud ja millised on edasised plaanid?

Enne aastaaruande ametlikku avaldamist me majandustulemusi kommenteerida ei saa, kuid oleme oma seniste arengutega Eestis väga rahul. Meil on praegu 12 hästi tööle hakanud kauplust. Just avati uus pood Rakveres, suvel teine kauplus Narvas. Laienemine jätkub, plaanis on rajada poed näiteks Saaremaale ja lisaks Tartule ka teistesse Lõuna-Eesti linnadesse.