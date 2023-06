Pooled suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest plaanivad oma kontoripindu vähendada

Kinnisvarafirma Knight Franki uuringu kohaselt plaanivad umbes pooled suurtest rahvusvahelistest ettevõtetest vähendada oma büroopindu järgmise kolme aasta jooksul 10-20% võrra, vahendab Financial Times.

Kontoripindade vähendamine on tingitud kaugtöö levikust ja uutest nõudmistest büroopindade järele.

Knight Franki kinnisvaraekspert Lee Elliott ütles Financial Timesile, et ettevõtted investeerivad jätkuvalt väiksematesse, kuid kvaliteetsematesse ruumidesse. Tema hinnangul tõstab see üürihindu kõige ihaldusväärsemates piirkondades.