Prantsuse pensionireformi vastaste protestijate read hõrenevad

Pariisis avaldas meelt vaid 31 000 inimest, teatas siseministeerium. Üleriigiline tipp oli 7. märtsil, mil valitsus luges protestijaid kokku 1,28 miljonit.

Ametiühingu CGT andmetel tuli Pariisis tänavaile 300 000 inimest, samas kui üleriigiliselt olevat avaldanud meelt 900 000 inimest, mis on samuti madalaim hinnang pärast protestide algust.

Macron allkirjastas aprillis seaduse, millega tõsteti pensioniiga 62 aastalt 64 aastale, pärast seda, kui valitsus kasutas vastuolulist, kuid seaduslikku mehhanismi, et vältida seaduseelnõu hääletamist parlamendis.

Karmi vasakpoolse ametiühingu CGT uus juht Sophie Binet ütles Pariisi protestil, et «pärast kuut kuud on ametiühingud endiselt ühtsed ning viha, pettumuse ja motivatsiooni tase on kõrge.»

«Ma kuulen mõnikord inimesi ütlemas, et kõik on läbi, aga see ei ole tõsi,» lisas Binet.

Mõõdukama CFDT ametiühingu juht Laurent Berger tunnistas aga, et «mäng on lõppemas» ja teisipäevane protest oleks «selgelt viimane sellises formaadis pensionide kohta».

«Ma sooviksin öelda, et me oleme võimelised mobiliseerima järgmisel nädalal veel kaks miljonit inimest. See ei ole tõsi, sest töötajatele ei saa valetada,» sõnas Berger.