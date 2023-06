Iraani raketiprogrammi varustavad Hiina firmad said USA sanktsioonid

USA rahandusministeerium ütles, et Hiina firmad tarnivad sanktsioonialustele Iraani valitsusasutustele ja rakettide ehitamisega tihedalt seotud erafirmadele tsentrifuuge kütuste tootmiseks, potentsiaalse sõjalise kasutusega värvilisi metalle, elektroonikat ja güroskoope.

Washington kardab, et Iraan kavatseb töötada välja tuumarelvad, mida võidakse kasutada ballistiliste rakettidega Iisraeli ja teiste riikide ründamiseks.

Sanktsioonid said firmad nagu Beijing Shiny Nights Technology Development, Qingdao Zhongrongtong Trade Development, Hong Kong Ke.Do International Trade Co, Lingoe Process Engineering Limited ja Zhejiang Qingji Ind. Co.