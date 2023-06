USA börsiregulaator kaebas krüptobörsi Coinbase kohtusse

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kaebab kohtusse Coinbase'i, USA suurima krüptorahade kauplemisplatvormi. Manhattani föderaalkohtus heideti ettevõttele ette, et see tegutseb ebaseaduslikult, ilma et ta oleks eelnevalt reguleeriva asutuse juures registreerunud, vahendab AFP.