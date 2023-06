Andres Rätsepp: valitsuse plaanid võivad Eestile kalliks maksma minna

Rätsepp sõnas lisaks, et Pärnu on küll asupaik, kus tasub sellist hotelli rajada, aga probleem on selles, et investoritena jälgitakse ühe kindla tegurina ka maksukeskkonda ja valitsuse plaan tõsta järsult käibemaksu, ähvardab seda projekti peatada.

«Me oleme olnud läbirääkimistes ka teiste Põhjamaade linnadega ja hetke seisuga tundub, et investeeringu tegemine Eestisse on keeruline, kui vabariigi valitsus ajab sellist maksupoliitikat. Me peame arvestama, et meie investeerimiskeskkond on välisinvestorite silmis lähtuvalt ennekõike Ukraina sõjast niigi hapral pinnasel seismas,» ütles Rätsepp.