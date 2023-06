Tele2 leidis uue juhi

«Olen meeskonnamängija ja usun juhtidesse, keda saab usaldada ise vastutama ja otsustama. Tele2 on sideteenuste turul niinimetatud väljakutsuja rollis, kelle asi on julgelt näidata kõigile, et saab paremat – parema teeninduse, parema hinna ja parema kvaliteediga teenust. Tele2 oli Eestis möödunud aastal kõige kiiremini kasvava kliendibaasiga sideteenuste ettevõte – seda tuleb jätkata,» kommenteeris Nõlvak.