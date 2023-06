IMFi tippametnik hoiatab: tehisintellekt ähvardab tööturu kaosesse paisata

Briti majanduslehele antud intervjuus möönis majandusteadlane, IMFi tegevdirektori esimene asetäitja Gita Gopinath, et tehisaju läbimurded, eriti suurtel keelemudelitel tuginevad nagu ChatGPT, võivad suurendada tootlikkust ning tööstustoodangut, kuid hoiatas samas, et sellega kaasnevad väga, väga suured riskid.

«Ebaselgus on suur, aga see ei tähenda, et meil on aega oodata ning pikalt mõelda tulevikus rakendatavate reeglite peale,» lausus Gopinath. «Valitsused, institutsioonid ning poliitikakujundajad peavad kõikidel rinnetel kiiresti liikuma. Nii regulatsioonide vallas kui ka võimalikeks suurteks tööturu tõrgeteks ettevalmistumisel,» lausus ta.

Gopianathi seni kõige ulatuslikumad kommetaarid on täienduseks varasematele hoiatustele, et uus tehnoloogia võib tuua sotsiaalased rahutused, sest töölised võivad massiliselt oma ametitest ilma jääda.

Gopinathi sõnul on viimastel aastakümnetel tööstuse automatiseerimises toimunu hoiatav näide: ökonomistid olid ekslikult ennustanud, et autotööstusest koondatud leiavad teistes tööstusharudes paremad võimalused. «Saime õppetunni, et see oli väga vale oletus,» lausus ta. «Riikide jaoks oli oluline koondatud inimestele tootlik töö leida.»

Kuna sellega hakkama ei saadud, siis suurendas see finantskriisile järgnenud globaliseerumise vastasust. Et ajalugu ei korduks, tuleb valitsustel luua sotsiaalse turvalisuse võrgustikud tehnoloogia arengust mõjutatud töötajatele ning samal ajal peab maksupoliitika olema selline, et inimesi masinatega asendavaid ettevõtteid ei premeeritaks.