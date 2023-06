Liigne investeerimine võib inimese töötukassast välja lüüa

Lisatingimus on ka see, et kui juba töötuna arvel ollakse, ei tohi tööd teha – välja arvatud juhutöö ehk tööampsu raames. Aga viimane ei ole midagi, mis leiva lauale tooks, sest tööampsu lagi on töötukassas 8 tööpäeva või ühes kuus töötasuna saadav 290 eurot. Kes neist tingimustest üle läheb, kaotab töötustaatuse. «Kõik töötud võivad teha tööampse, st, et ka juhatuse liige võib teha tööd ettevõtte heaks, sõltuvalt lepingust, kas VÕSi või töölepingu alusel. Lepingust sõltub ka tasu maksmise kohustus, nt käsunduslepingu puhul on tasu ette nähtud, kui selles on kokku lepitud, ütles Koppel. Lisaks tõi ta välja, et alustava ettevõtte puhul on võimalik lühiajaliselt registreerida ka tasuta töötamine.

Kui inimene on otsustanud investeerida ettevõtte kaudu, siis hoolimata sellest, et tehniliselt investeeritakse omaenda kogutud sääste, siis õiguslikust vaatest nii ei paista. «See raha on ettevõtte omanduses (ei ole enam inimese isiklik sääst, ta on andnud selle ettevõttele) ja kui aktsiate ost ja müük toimub, siis see tähendab, et inimene teeb tööd. Aktsiad ei osta ja müü end ise, selleks teeb inimene tegevusi juhatuse liikmena ettevõttes ja see on juba töötamine. Raha ei oma siinkohal tähtsust, vaid tegevuste tegemine,» sõnas Koppel.

«Töö tegemine ei ole enam juhatuse liikme roll. Töö tegemine on ettevõtte jaoks teenuse osutamine ja töö teostamine, mis on seotud majandustegevusega. Kui ettevõte kohe tulu ei teeni, on see siiski majandustegevus – investeerimine, et tulevikus teenida,» selgitas Koppel.