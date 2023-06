Eamets: Euroopa uued eelarvereeglid on Eestile liialt leebed

«Euroopa Liidu eelarvereeglid nõuavad, et valitsussektori nominaalne puudujääk ei ületaks 3 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). See nõue on kehtinud varem, see kehtib ka edaspidi ja see ei muutu ka uute reeglite kehtestamisel,» selgitas Eamets.

«Peale selle hakkavad kehtima meil olemasolevad kodumaised eelarvereeglid, mis ütlevad, et struktuurse eelarve puudujääki tuleb vähendada vähemalt 0,5 protsendipunkti võrra SKP-st igal järgmisel aastal, kuni saavutatakse struktuurne tasakaal. Suurusjärkudest arusaamiseks olgu öeldud, et pool protsenti Eesti majanduse mahust on ligikaudu 200 miljonit eurot,» lisas Eamets.

«Lisaks on soovitanud nii Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) kui Euroopa Komisjon, et Eesti naaseks konservatiivse eelarvepoliitika juurde. Seda ootavad ka reitinguagentuurid, kelle jaoks on korras riigirahandus oluliseks sisendiks Eesti väljavaadete hindamisel. Pikema ettevaatega hinnangu andmiseks tahaks eelarvenõukogu näha sügisel kõigi lähiaastatel plaanitavate tulu-kulu meetmete lõplikku kuju ning ka ligikaudset eelarvemõju. Seda me oleme ka oma arvamuses välja öelnud,» ütles Eamets.

Uues Euroopa Liidu eelarvereeglistikus saab Eametsa sõnul põhifookus olema kõrge võlaga riikidel ja madala võlakoormusega riikidele, sealhulgas ka Eestile, jäetakse suhteliselt vabad käed oma eelarvepoliitika kujundamisel. «Sisuliselt eeldatakse, et eelarvedefitsiit ei ületaks 3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja riigivõlg ei oleks üle 60 protsendi SKP-st,» lisas ta.

Kavandatavad muudatused EL-i reeglistikus pakuvad võimaluse, aga mitte kohustuse, muuta kodumaiseid eelarvereegleid. «Eesti eelarvenõukogu arvates on 3-protsendiline defitsiidi nõue Eesti jaoks liiga leebe, sest tuleb arvestada, et me saame lisatoetust Euroopa Liidu abirahade näol netoväärtuses 2 protsenti ja natuke rohkem SKP-st,» tõi Eelarvenõukogu esimees välja.