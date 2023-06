Saksamaa võipaki hind tõi Eesti kodulaenu omanikele uue lootuse

Toidupoes hinnad mõjutavad ka euribori

Toiduainete hinnad on euroalal tõusnud möödunud aasta algusega võrreldes umbes 20 protsenti, kujunedes energiahindade languse järel Euroopa peamiseks inflatsiooniveduriks.

Analüütikud ütlevad, et kui teised toiduainete hinnad järgiksid või hinna eeskuju ja hakkaksid samas tempos langema, ei mõjutaks see ainuüksi kodumajapidamiste ostukorvi, vaid inflatsiooni tervikuna, ning seeläbi ka Euroopa keskpanga intressipoliitikat.

Märke, et tarbijad pole lõpmatuseni valmis hinnatõusu kinni maksma, juba on. Kuigi toidukaupade jaemüük on eurotsoonis viimase aastaga ligi 10 protsenti kasvanud, on müügimahud inflatsiooniga korrigeeritult ligi 5 protsenti vähenenud.

Väiksem nõudlus avaldab suuremat survet hulgihindadele, mis on üle maailma langenud alates eelmisest suvest. Kuigi teoreetiliselt võiks madalamad hulgihinnad ostjatele üle kanduda, pole see turuosaliste sõnul nii lihtne. «See ei ole üks ühele, kuid peaks tõesti hakkama järk-järgult mõju avaldama,» ütles Arla Foodsi asepresident Carstensen.

Tipp peaks möödas olema

Enamik majandusteadlasi on veendunud, et toiduainete inflatsiooni haripunkt on euroalal praeguseks seljatatud. Kui märtsis oli toiduainete hinna kasv eurotsoonis veel 17,9 protsenti, siis mais oli näitaja langenud 14 protsendini. Samas on turul endiselt palju ebakindlust tuleviku suhtes.

«Kui vaadata turu toimimist, peaksid energiahindade ja sisendhindade järsud langused kanduma tarbijate makstavatele lõpphindadele tavapärase kolme-kuuekuulise viivitusega,» ütles Saksa kindlustusfirma Allianz peaökonomist Ludovic Subran, kes töötas varem ÜRO Maailma Toiduprogrammi heaks.