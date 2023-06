Venemaa vältimine on lennundussektori jaoks suureks pingeallikaks

Venemaa õhuruumi musta nimekirja kantud lennuettevõtjate jaoks on Euroopa ja Aasia 11 ajavööndi vahel asuva riigi vältimine väga kulukas ettevõtmine, kuna reisimine ümber Venemaa tähendab suuremaid vahemaid ja pikemat lennuaega.

Pariisi ja Pekingi vaheline lennutee üle Venemaa on Flightradar24 veebisaidi andmete kohaselt umbes 8400 kilomeetrit, samas kui lennata Venemaa lõunapiiri lähedalt tuleb reisida 9800 kilomeetrit, millega lisandub lennuajale kaks tundi.

Air France-KLMi tegevjuht Benjamin Smith ütles AFP-le, et kütuse- ja personalikulude lisandumise tõttu «maksab see palju rohkem,» ütles Air France-KLMi tegevjuht Benjamin Smith. «See on meie jaoks suur probleem,» lisas ta.

Finnairi jaoks on see veelgi suurem probleem, sest ettevõtte kauglennustrateegia on rajatud sellele, et nad on Euroopa ja Aasia vaheliseks õhusillaks, mis läbib Venemaa õhuruumi.

«Finnairi puhul oli suur hulk laiatarbe lennukeid, mis osteti selleks, et teenindada Aasia, Euroopa ja Põhja-Ameerika vahelist turgu,» ütles McKinsey konsultatsioonifirma partner Vik Krishnan. «Kalkulatsioon on hoopis teistsugune kui Lufthansa, Air France-KLM või British Airwaysi puhul.»

Ebasoodne konkurentsiolukord

Õhuruumipiirangud on vastastikused, mis tähendab, et Moskva ja Havanna vahelised lennud peavad mööduma Norra põhjapiirist, et vältida ELi ja NATO liikmesriike, kes on keelanud Venemaa lennuettevõtjate tegevuse pärast Ukraina sissetungi.

Kuid need lennud on tähtsusetud võrreldes 10 miljoni Hiina turistiga, kes külastasid Euroopat 2019. aastal enne koronaviiruse pandeemiat.