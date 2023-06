Kalli hinna poolest kuulus Viaplay on tõsises hädas

Samas teatas ettevõte, et nad tühistavad oma pikemaajalised finantsprognoosid ja loodavad esitada ajakohastatud keskmise tähtajaga väljavaateid 20. juulil, kui nad avaldavad teise kvartali tulemused.

Viaplay teatas samuti, et kulude kärpimine võtab plaanitust kauem aega ning prognoosis teises kvartalis 250-300 miljoni Rootsi krooni (21,5-25,8 miljoni euro) suurust tegevuskahjumit.

Järsud ja pidevad hinnatõusud

Viaplay on ka Eestis tuttav tegija. Nad näitavad Eestis näiteks Vormel-1-te ning jalgpalli poole pealt Inglismaa Premier League'i, Meistrite Liigat ning Eesti koondise mänge.

Viaplay on teeninud suurt kriitikat nii spordifännide kui ka Põhjamaade draamade armastajate poolt, kes on nende pakettide kõrget hinda ja hinnatõuse pidevalt kritiseerinud.

Näiteks tõstis Viaplay sel aastal Eesti paketi hinda 9,99 eurolt kuu 12,99 eurole. Eriti kalliks on kujunenud Põhjamaade paketid - Soomes kergitati täispaketi hinda tänavu viie euro võrra 44,99 eurole, Rootsis tuleb Viaplay eest maksta kuus 47, Taanis 60 ja Norras 63 eurot.

Viaplay sõnul on elukalliduse tõusu tõttu vähenenud nõudlus nii Põhjamaades kui ka muudes riikides, vähenenud tellimuste hulgimüük ning on toimunud järsk ja kiire halvenemine Skandinaavia tele- ja raadioreklaamiturgudel. Samuti on suurenenud ka valuutakursi vastutuuled.