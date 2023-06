Saudi Araabia naftatoodangu kärpimine kergitas nafta hinda

«Palju oodatud OPEC+ kohtumise tulemus on tekitanud naftaturul laineid,» ütles KCM Trade'i analüütik Tim Waterer. «Saudi Araabia on oma sõnu toetanud tegudega, lähenedes iseseisvalt ja pikendades oma tarnekärpeid.»

23 riiki hõlmav OPEC+ liit, kuhu kuulub ka Venemaa, leppis pühapäeval kokku, et jätkab praeguseid tootmiskärpeid kuni järgmise aasta lõpuni.

Kuid Saudi Araabia teatas oma uuest kärpimisest, mis viib juulikuu toodangu üheksa miljoni barrelini päevas. Saudi Araabia energiaminister prints Abdulaziz bin Salman ütles ajakirjanikele, et ta «teeb kõik vajaliku, et tuua sellele turule stabiilsust».

Nafta on kukkunud umbes 10% alates aprillist, mil mitmed OPEC+ liikmed leppisid kokku, et vähendavad vabatahtlikult tootmist rohkem kui miljoni baari võrra päevas, et püüda kahjusid peatada.