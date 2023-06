Pool Venemaa tootmispindadest vajab uuendamist

«Kolmekümne aasta pikkune toormemajandus on viinud selleni, et oleme kaotanud umbes poole tööstusest, mille pärisime Nõukogude Venemaalt,» ütles ta Jaroslavlis viiendal Euraasia ettevõtjate ja rahastajate tööstus- ja investeerimispoliitika kohtumisel.

Samuti märkis ta, et vaatamata tootmisfondi suurele amortiseerumisele on seda vähe uuendatud.

«Meil on põhivara amortisatsioon suur ja väga madal uuenemismäär – neli protsenti aastas. Kui me uuendame fonde sellise tempoga, läheb meil vaja 20 aastat ja on vaja veelgi kasvada,» rõhutas Gamza.