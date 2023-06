Lidl müüs püsikliendipakkumistes peatselt aeguvat kaupa

«Miks pakub Lidl kliendikaardi omanikele sooduspakkumisena aegunud kaupa?» küsis toimetuse poole pöördunud klient. «Kliendikaardi omanikuna ma ootan, et mulle tehakse häid pakkumisi, mitte ei kasutata ära selleks, et oma aeguvaid tooteid pähe määrida.»

Lidli avalike suhete spetsialist Kaspar Kütt selgitas, et Lidl Plus on püsikliendirakendus, kust kliendid leiavad häid pakkumisi, mis võimaldavad säästa toiduainete pealt kuni 40-50 protsenti.

«Kindlasti oli kliente, kes antud juustu sooduspakkumist kasutas ning said suure koguse juustu väga hea hinnaga,» märkis Kütt. «Palume tähele panna, et juust on tähistatud «parim enne» märgisega, mis tähendab seda, et toode on ohutu ja kvaliteetne veel ka pärast antud kuupäeva saabumist.»