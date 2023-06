Kas hind tõuseb? ⟩ Kuidas mõjutab naftatootmise piiramine Eesti kütuseturgu?

Maikuus on olnud toornafta hind Sassi sõnul suhteliselt stabiilne – kuu keskmine Brent toornafta hind on jäänud veidi alla 76 dollarit barreli kohta.

«Tänane Brent toornafta hind on tõusnud 78 dollari lähedusse, seega turgude reageering on olnud pigem ettevaatlik,» ütles Sassi ja lisas, et lisaks OPEC+ otsusele mõjutavad toornafta hinnakõikumisi ka teised tegurid – nii Hiina majanduse ebaühtlane avanemine, USA pangandusprobleemid, kõrged intressimäära ning naftatoodangu tugev kasv väljaspool OPEC+ riike.

Sassi märkis, et analüütikute hinnangul on tõenäoline, et uue kärpe tulemusena on prognoositud defitsiit selle aasta kolmandas kvartalis seni oodatust suurem.

Olerexi üks omanikest Antti Moppel ütles toimetusele, et Saudi Araabia otsustas tootmist täiendavalt piirata vaatamata sellele, et kolmandas kvartalis ennustatakse globaalse nõudluse kasvu, mistõttu toetab otsus tema hinnangul pigem nafta ja naftatoodete hindade tõusu. Ta lisas, et oluline on kuu aja pärast tähele panna, kas Saudi Araabia pikendab juunikuuks endale võetud 1 miljoni barreli suurust täiendavat tootmiskärbet.

Ettearvatavalt reageeris maailmaturg Saudi Araabia naftatootmise vähendamisele Moppeli sõnul esmaspäeva hommikul tõusuga.

«Nii diislikütus kui bensiin on hommikust praeguse hetkeni kallinenud 2 protsenti ja tõus jätkub,» ütles ta, ent Eesti jaehinnad reageerivad maailmaturu muutustele tema sõnul alati viivitusega ja tihe konkurents jaeturul lükkab iga hinnatõusu viimase hetkeni edasi.

Terminal Oili tegevjuht Jörgen Sõrmus ütles BNS-ile, et OPEC+ soovib taastada iga hinna eest kontrolli hinnastamise üle maailmaturgudel ning kasutab selleks kõikvõimalikke vahendeid, kuid teiselt poolt on neil vastas väga tugev oponent – maailma majanduse võimalik langus ning sellest tulenev tarbimise vähenemine.

«Eesti kütusehindadele see antud hetkel suurt mõju ei avalda, kuna suuremat maailmaturuhindade liikumist see otsus esmaspäeva hommikuks kaasa ei toonud,» ütles Sõrmus.

Neste Eesti tarne- ja hulgimüügijuht Marina Molokova ütles, et OPEC+ otsus on järjekordne näide naftatootjate soovist luua nafta hinnale stabiilsust endale kasulikul hinnatasemel.