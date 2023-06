DelfinGroupi aktsiapakkumine märgiti üle

Suurim huvi DelfinGroupi aktsiate vastu oli Eestist, järgnesid Läti ja Leedu. Arvestades suurt nõudlust jagavad müüvad aktsionärid investoritele aktsiaid proportsionaalselt (pro rata). See tähendab, et kõik aktsiaid taotlenud investorid saavad umbes 89% oma märkimistest. Aktsiate ülekandmine investoritele toimub 6. juunil 2023.

«Tugev huvi DelfinGroupi aktsiate vastu kinnitab investorite usaldust ettevõtte vastu. DelfinGroup on viimastel aastatel järjepidevalt saavutanud tugevaid majandustulemusi, panustanud oma juhtkonda ning seadnud kõrged strateegilised eesmärgid. Investorid hindavad neid tegureid. Avalik pakkumine suurendab DelfinGroupi aktsiate likviidsust börsil tänu vabalt kaubeldavate aktsiate suuremale hulgale. See toob pikaajalise kasu ettevõtte kõikidele aktsionäridele,» selgitas DelfinGroupi juhatuse esimees Didzis Ādmīdiņš.

«Tegu on hästi läbi viidud tehinguga, mis annab positiivse signaali mitte ainult ettevõttele endale, vaid ka kogu Baltikumi finantsturgudele. Tehing näitab, et investorid otsivad aktiivselt raha paigutuseks häid võimalusi ja me suudame oma dividendipoliitikaga neile seda pakkuda. Müük suurendab DelfinGroupi aktsiate likviidsust, mis on kasulik kõigile meie aktsionäridele,» lausus Delfi nõukogu esimees ja asutaja Agris Evertovskis.