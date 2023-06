Tallink jätkab Silja Europal tulusat majutusäri ja laev liinile ei naase

Silja Europa piletimüüki ei avata enne, kui on selge, millal laev liinile naaseb, teatas Tallinki. Klientidega, kellel olid broneeringud Silja Europale 2023. aasta reisideks, on tänaseks juba ühendust võetud ning alternatiivseid lahendusi pakutud.

Tulus äri

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene on öelnud, et laevadel majutusteenuse pakkumine on osutunud väga edukaks. Ukraina põgenikke majutatati Tallinki laevadel nii Eestis kui ka Šotimaal, muude asüülitaotlejate jaoks on prahitud kaks laeva Hollandisse.

«Kuus liini on välja tšarterdatud, neli laeva teenindavad majutuskliente ja see aitas meil madalhooajale vastu minna oluliselt efektiivsemalt kui tavaliinidel opereerides,» märkis Nõgene.

«Viimaste keeruliste aastate jooksul on meie laevade väljarentimine pakkunud meile arvestatavat alternatiivset sissetulekut ning seeläbi loonud meile hädavajaliku puhvri ajal, mis reisipiirangud takistasid muud äritegevust,» rääkis Nõgene. «Senisest veelgi selgemaks on saanud see, et meie laevade prahtimine oli ja on ka edaspidi oluline osa meie äritegevusest.»