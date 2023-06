GRAAFIK ⟩ Vaata, millised on maailma kõige väärtuslikumad jalgpalliklubid

Maailma 30 kõige väärtuslikuma jalgpalliklubi keskmine väärtus on 2,17 miljardit dollarit. Aasta tagasi koosnes Forbesi edetabel 20 klubist, kelle keskmine väärtus oli 2,53 miljardit dollarit. Selle aasta edetabeli 20 esimese meeskonna keskmine väärtus on 2,89 miljardit dollarit ehk 14 protsenti suurem.

Klubide väärtuste kasvu ei toitnud mitte käibe 2,5-protsendiline kasv keskmiselt 496 miljoni euroni meeskonna kohta, vaid pigem suuremast ettevõtte väärtuse kordajast (ettevõtte väärtus jagatud käibega), mida klubi ostjad olid nõus meeskonna eest maksma. 20 kõige väärtuslikuma klubi kordaja on 5,9 võrrelduna 4,8-ga aasta tagasi.

Forbesi hinnangul on kahe jalgpalliklubi väärtus üle kuue miljardi dollari. Esikohal on Real Madrid väärtusega 6,07 miljardit dollarit (5,67 miljardit eurot), mis on 19 protsenti enam kui eelmisel aastal.