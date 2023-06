KOMMENTAAR ⟩ Kas IT peaks strateegiat vedama või toetama?

Ärivajadused ja IT on tänapäeval teineteisest lahutamatud ning üks ei saa enamasti efektiivselt töötada ilma teiseta. Küll aga kipub enamasti üks suund teist vedama. Mõnel juhul ongi mõistlikum jätta uued investeeringud õiget aega ootama ja testida turgu olemasoleva baasil – näiteks MVPde puhul – ning teistel juhtudel on mõistlikum ärilised vajadused täpselt ära kaardistada, minna turule ilma tehnoloogilise raketita ja pakkuda klientidele kohe midagi, mis täielikult töötab.

Kuigi mõlemad neist lähenemistest töötavad, siis ei ole kumbki neist ideaalne. Mõlema stsenaariumi puhul käsitletakse IT-d kui midagi muust ärist eraldiseisvat: kui lihtsalt IT-üksust, tugiüksust või partnerüksust. Mõne organisatsiooni eripärade puhul on see ka lähenemine, mis töötab, kuid mida tehnoloogiakesksemaks äri muutub, seda olulisem on ka IT liikumine pelgalt kaasalohisevalt rollist millekski elementaarseks – see peaks olema osa ärist, just nagu on turundus, müük või tootehaldus.

Tea, mida saab võita

Mida tugevamalt on ITl muu äriga integreeritud ja mida selgemalt mõistetakse, et majasisene IT-osakond pole lihtne asendus välisele arenduspartnerile, vaid midagi, mis on sama kaaluga kui kõik teised valdkonnad, seda paremaid tulemusi ka oodata tasub. Suhtudes tehnoloogiapoolde kui osasse põhiärist, on võimalik kogu know-how, kõik otsustusprotsessid ja kõik võimalused tuua esimesest hetkest ühise laua taha, et nii parimate lahendusteni jõuda.