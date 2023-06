Eesti tuntuim kahjumimeister on ilmselt moerõivaste tootja Baltika, mis on viimase 15 aastal saanud kahjumit tervel kümnel ning ülejäänud viiel aastal on olnud kasum enamasti marginaalne. Kokku on Baltika kaasanud selle aja jooksul pea 19 miljonit eurot lisakapitali, mis kõik on läinud nagu musta auku.