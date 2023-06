GRAAFIK ⟩ Teise samba pensionifondidest lahkujate arv on järsult kukkunud

Käimasolevas voorus, mis on kestnud kaks kuud ehk jõudnud poole peale, on teisest sambast lahkumisi esitanud 2890 inimest.

Pensioni teise samba reformi apologeedid eesotsas Isamaa juhi Helir-Valdar Seederiga toonitasid korduvalt, et meie inimesed on piisavalt targad, et ise pensionipõlveks valmistuda ja teevad seda paremini kui meie pankade fondijuhid.