New Yorgi ülikooli, Stochkolmi kõrgema majanduskooli ja Barcelona ülikooli läbiviidud uuringutest selgus, et ootamatult rikastunud mehed hakkavad tõenäolisemalt abielluma, saama lapsi ning vähem lahutama. Naistel on olukord teistsugune: tõenäosus abiellumiseks ja laste saamiseks ei muutu, aga tõenäosus lahutamiseks, eriti kiireks lahutamiseks, kasvab.