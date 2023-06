Uuring: Balti digireklaami turg kasvab Euroopa keskmisest kiiremini

Suurim digitaalse reklaami eelarve on Baltiriigis Leedus – 157 miljonit eurot. Eestis on turu maht aga 115 miljonit ja Lätis 114 miljonit eurot, teatas IAB Baltics.

«Koostöös IAB Europe'i, meie liikmete ja kohalike uuringupartneritega prognoosime, et Eesti, Läti ja Leedu kohalikel digireklaamiturgudel on meediakulutuste osakaal seni arvatust palju suurem. Sarnaselt teiste Euroopa turgudega kulutatakse Baltiriikides digireklaamile rohkem kui kõigile traditsioonilistele meedialiikidele kokku. 2022. aasta andmete põhjal saame öelda seda, mida reklaamijad on juba mõnda aega tõdenud – kuna digitaalse reklaami kulud ületavad traditsioonilise meedia kulutusi, on digireklaam võtnud juhtiva rolli,» ütles IAB Balticsi juhtuse liige ja Adexi töörühma juht Kaarel Oja.