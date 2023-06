Graafik ⟩ Toorainete hinnamull on lõpuks lõhkenud

See on kummaline, kui vaadata, et nisu ja teiste teraviljade hinnad, mis mõjutavad ka looma- ja linnukasvatust ning väetised on tublisti odavamad kui mullu.

«On täiesti võimalik, et näeme siiski ajutiselt tarbijahindade langust,» ütles ING globaalse makromajanduse juht Carsten Brzeski.

Kütuse- ja soojahindade langus on juba tarbijateni jõudnud. Kuigi toiduainete hinnad püsivad visalt kõrgel, on üha rohkem märke, et ka toiduinflatsioon võtab hoogu maha. Näiteks on nisu futuurid eelmise aasta tipuga võrreldes enam kui poole võrra kukkunud, kusjuures Euroopa Liit ja Venemaa, kaks suurimat tarnijat, ootavad käesoleval aastal head saaki. Samal ajal teatas Brasiilia oma kõigi aegade parimast maisi- ja sojaoa saagist, mis vähendab loomakasvatuse söödaarveid, samuti on taimeõli hinnad järsult langenud.

Isegi kanamunad odavnevad

USAs on tugevalt odavnenud isegi kanamunad. Mõnedes osariikides maksab munade 12-pakk poes pisut üle dollari, veel mõni kuu tagasi ulatus hind üle 4 dollari. Euroopas on kanamunade hinnad esialgu kaks korda kallimad.