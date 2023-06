AI mõistmine peab kuuluma iga inimese digipädevuste hulka

«Kui sa ei tea, et kurjategija saab lihtsa vaevaga tehisintellekti kasutava tööriista toel luua sulaselges eesti keeles petukirja, mis on täis õigena tunduvaid fakte ja hoiatusi, ei saa häirekellad õigel ajal tirisema hakata,» rääkis ta. «Ja see on vaid jäämäe tipp. Võib olla täiesti kindel, et nii nagu areneb meeletus tempos AI ise, arenevad ka viisid, kuidas pahalased seda omakasu nimel ära kasutavad. Ainus viis end kaitsta on teada, mis on võimalik.»